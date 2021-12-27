Российский хоккеист забил после навеса с отрицательного угла

Тимофей Мичков (справа). Фото: RvS.Media/Monika Majer/Getty Images

Матч молодежного чемпионата мира между Россией и Швецией запомнился двумя необычными голами, сообщает NUR.KZ.

Одну из шайб россиянин Тимофей Мичков забросил ударом по летящей шайбе, которую партнер навесил из-за ворот.

Еще одну шайбу Мичков записал на свой счет, когда буквально въехал с ней в ворота шведов. Несмотря на то, что ворота были сдвинуты, судьи засчитали взятие.

Однако мастерства Мичкова не хватило российской команде, чтобы набрать очки. Шведы выиграли матч со счетом 6:3.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1948732-rossiyskiy-hokkeist-zabil-posle-navesa-s-otritsatelnogo-ugla/