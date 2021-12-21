Финский политик раскритиковал российских хоккеистов за форму сборной СССР

Финляндия - Россия. Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб подверг критике сборную России по хоккею, которая выступала в форме СССР, пишет Lenta.ru.

"Я удивлен и разочарован тем, что России разрешили играть в форме CCCP. Эта комбинация букв символизирует режим, убивший миллионы невинных людей", — написал Стубб.

Он назвал этот жест оскорбительным и не относящимся к спорту или чему-либо другому.

По словам политика, победа Финляндии не имела особого значения.

«Гораздо важнее, что этими буквами были жестоко аннексированы страны хоккейной семьи», — отметил чиновник.

Напомним, команда России выступала в форме СССР на Кубке Первого канала. Команда дошла до финала, где проиграла сборной Финляндии со счетом 2:3.

Выбор формы был обусловлен тем, что Федерация хоккея России отмечает 75-летие. В декабре 1946-го в СССР состоялись первые матчи чемпионата страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947673-finskiy-politik-raskritikoval-rossiyskih-hokkeistov-za-formu-sbornoy-sssr/