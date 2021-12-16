Московский ЦСКА заинтересовался капитаном "Барыса"

Даррен Диц. Фото: ticketon.kz

Защитник и капитан "Барыса" Даррен Дитц может перейти из "Барыса" в ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.

В текущем сезоне Даррен Дитц провел в КХЛ 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очко.

На данный момент клуб из столицы Казахстана провел 39 игр, в которых набрал 38 очков. Команда идет на 8-м месте в Восточной конференции.

ЦСКА занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 53 очка и отставая на один балл от лидирующей тройки.

Ранее сообщалось, Дитц — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1947173-moskovskiy-tsska-zainteresovalsya-kapitanom-barysa/