"Барыс" проиграл "Витязю" в матче КХЛ

"Барыс" - "Витязь". Фото: hcbarys.kz

ХК "Барыс" потерпел поражение от "Витяза" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передает NUR.KZ.

Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 1:3.

В составе подольского клуба отличились Нико Оямяки, Иван Володин и Федор Малыхин. У "Барыса" единственную шайбу забил Томаш Юрчо.

Тем самым прервалась победная серия казахстанкой команды из трех игр.

Несмотря на это неудачу подопечные Юрия Михайлиса остались на девятом месте Восточной конференции.

Следующий матч "Барыс" проведет 2 декабря против московского "Динамо" в Нур-Султане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1944262-barys-proigral-vityazyu-v-matche-khl/