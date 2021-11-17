Даррен Диц забил в свои ворота, и "Барыс" крупно проиграл (видео)

Сочи - Барыс. Фото: twitter.com/HCSOCHI

В 28-м туре КХЛ "Барыс" в гостях уступил команде с предпоследней строчки Западной конференции "Сочи". Счет встречи 5:2, сообщает NUR.KZ.

Первый период катился к нулевой ничьей, но неожиданно подвел капитан "Барыса" Даррен Диц, который оказался не в том месте не в то время. Шайба от его конька срикошетила и залетела в ворота Йони Ортио. При этом в итоговом протоколе автором шайбы записали сочинца Артема Николаева.

За две минуты до окончания первого периода "Сочи" в результате классической комбаниации успели забросить еще одну шайбу.

Во втором периоде счет вырос до 3:0, и только после этого атака "Барыса" проснулась. Первым отличился Кертис Волк. Он подставился после броска Даррена дица и перевел шайбу в ворота.

А затем Роман Старченко совершился скоростной рывок из забил ис-под защитника.

Однако на этом результативность казахстанской команды завершилась.

А в третьем периоде хозяева забросили еще две шайбы, доведя счет до 5:2.

"Барыс" после 28 игр набрал 24 очка и занимает 10 место в Восточной конференции.

Таблица КХЛ на 17 ноября. Скриншот: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1942522-darren-dits-zabil-v-svoi-vorota-i-barys-krupno-proigral-video/