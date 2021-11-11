Молодежная сборная Казахстана по хоккею начала подготовку к чемпионату мира

Хоккеисты молодежной сборной Казахстана. Фото: hcbarys.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею в Нур-Султане начала подготовку к предстоящему чемпионату мира в первом дивизионе, передает NUR.KZ.

Тренерский штаб под руководством Александра Истомина проводит сбор в расширенном составе.

"Эти сборы направлены на то, чтобы посмотреть всех кандидатов в сборную Казахстана и отобрать ребят, которые поедут на чемпионат мира. Конкуренцию никто не отменял, поэтому на престижный турнир поедут только лучшие" - приводит слова Истомина сайт ХК "Барыс".

В расширенном списке национальной сборной более 40 игроков. Среди них - кандидаты из системы "Барыса", представители "Номада" и "Снежных Барсов", а также спортсмены других казахстанских команд.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в Дании с 12 по 18 декабря 2021 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/hockey/1941759-molodezhnaya-sbornaya-kazahstana-po-hokkeyu-nachala-podgotovku-k-chempionatu-mira/