Гимнастка Эльжана Таниева завоевала "серебро" на этапе Кубка мира

Эльжана Таниева. Фото: olympic.kz

Казахстанка Эльжана Таниева завоевала серебряную медаль на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Казахстанская гимнастка стала второй в упражнениях с лентой. За свое выступление Таниева получила от судей 30.900 балла.

Первое место заняла Тахмина Икромова (Узбекистан) - 30.900. Бронзовую медаль завоевала Барбара Домингос из Бразилии, набравшая 30.650 балла.

Добавим, что Эльжана Таниева также выступила в финалах упражнений с мячом и булавами. В них она показала пятый и седьмой результат соответственно.

В марте спортсменка отметилась бронзовой наградой на Гран-при в Испании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2015182-gimnastka-elzhana-tanieva-zavoevala-serebro-na-etape-kubka-mira/