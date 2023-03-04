Нариман Курбанов завоевал "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике

Один из лидеров казахстанской сборной по спортивной гимнастике Нариман Курбанов стал победителем этапа Кубка мира в Дохе (Катар), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.
В финале упражнений на коне Курбанов заработал 15.400 балла. Данный результат позволил ему завершить ЭКМ с золотой медалью.
Второе место занял Рис МакЛенаган из Ирландии - 15.033. Замкнул тройку лучших Шао Ю Ян из Тайбэя - 14.833.
Еще один казахстанец - Ильяс Азизов - показал шестой результат, набрав 14.100 балла.
Добавим, этап Кубка мира в Дохе является вторым по счету. На первом ЭКМ в немецком Котбусе Нариман завоевал бронзовую медаль.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2011753-nariman-kurbanov-zavoeval-zoloto-na-etape-kubka-mira-po-sportivnoy-gimnastike/