Гимнаст Нариман Курбанов завоевал "бронзу" этапа Кубка мира

Нариман Курбанов. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал обладателем бронзовой медали первого этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Котбусе (Германия), передает NUR.KZ.

Курбанов показал третий результат в упражнениях на коне. За его финальное выступление судьи поставили 14,800 балла, что и принесло ему бронзовую награду.

Первое место занял узбекистанец Абдулла Азимов - 14,866. Гаджик Хачикян, представляющий Армению, финишировал на втором месте. В финале он набрал 14,833 балла.

Добавим, что также казахстанские гимнасты выступили в финале и в другой дисциплине. В вольных упражнениях Дмитрий Патанин стал пятым, а Милад Карими - седьмым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2010879-gimnast-nariman-kurbanov-zavoeval-bronzu-etapa-kubka-mira/