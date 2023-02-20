Казахстан завоевал два "золота" на этапе Кубка мира по батутной гимнастике

Данил Мусабаев. Фото: olympic.kz

Сборная Казахстана по батутной гимнастике отметилась двумя золотыми медалями на этапе Кубка мира, который состоялся в городе Баку (Азербайджан), передает NUR.KZ.

Данил Мусабаев стал лучшим в индивидуальных соревнованиях. За свое выступление он получил от судей 59.24 балла. Данный результат принес ему первое место. Второе место занял Жорги Мартин (Испания). Французский батутист Аллан Моранте стал третьим.

Также Мусабаев внес вклад в победу сборной Казахстана в синхронных прыжках. Успеха он добился вместе с Пирмаммадом Алиевым (51.94 балла). Германия отметилась серебряной наградой, а португальская сборная замкнула тройку лучших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/gymnastics/2010124-kazahstan-zavoeval-dva-zolota-na-etape-kubka-mira-po-batutnoy-gimnastike/