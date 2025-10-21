Клуб из рыбацкой деревни в Швеции совершил сенсацию и сыграет в Лиге чемпионов

Футбольный клуб "Мьельбю" сенсационно стал победителем чемпионата Швеции 2025 года и в следующем году дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА, передает NUR.KZ.

В минувшем туре Аллвенскана (премьер-лиги Швеции) клуб "Мьельбю" из населенного пункта Хеллевик в выездном матче обыграл "Гётеборг" со счетом 2:0 и досрочно стал чемпионом, так как за три тура математически его не смогут обогнать по очкам.

Новоиспечённый победитель шведского чемпионата представляет рыбацкую деревню Хеллевик с населением чуть менее чем 1 500 человек. Несколько лет назад коллектив выступал в третьей по силе лиге Швеции. В Аллвенскане же дебютировал в 2010 году. В прошлом сезоне триумфатор сезона-2025 занял пятое место в чемпионате Швеции.

Отметим, что "Мьельбю", получит право участвовать в квалификации Лиги чемпионов сезона 2026/2027. Это будет дебютный сезон для клуба в еврокубках.

