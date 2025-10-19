Зайнутдинов против Самородова: "Динамо" и "Ахмат" поделили очки в матче РПЛ

Футболисты московского "Динамо" и грозненского "Ахмата" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура на "ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина". Матч завершился ничьей со счетом 2:2.

У хозяев поля по мячу забили российские нападающие Иван Сергеев (16 минута) и Константин Тюкавин (90+3). Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отыграл за "Динамо" первый тайм на позиции левого защитника и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. В перерыве его заменили.

У гостей авторами голов стали российский нападающий Георгий Мелкадзе (21) и ангольский вингер Эгаш Касинтура (88). Российский полузащитник и капитан "Ахмата" Лечи Садулаев не реализовал пенальти (30), пробив выше ворот.

Нападающий грозненцев и сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Безвыигрышные серии обеих команд во всех турнирах теперь длятся три матча. И у "Динамо", и у "Ахмата" по 16 очков в РПЛ. Москвичи идут на восьмой позиции, а грозненцы, которыми руководит бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, по дополнительным показателям занимают девятое место.

