Зайнутдинов против Самородова: "Динамо" и "Ахмат" поделили очки в матче РПЛ
Опубликовано:
Футболисты московского "Динамо" и грозненского "Ахмата" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках 12-го тура на "ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо имени Льва Яшина". Матч завершился ничьей со счетом 2:2.
У хозяев поля по мячу забили российские нападающие Иван Сергеев (16 минута) и Константин Тюкавин (90+3). Лучший бомбардир в истории сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отыграл за "Динамо" первый тайм на позиции левого защитника и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. В перерыве его заменили.
У гостей авторами голов стали российский нападающий Георгий Мелкадзе (21) и ангольский вингер Эгаш Касинтура (88). Российский полузащитник и капитан "Ахмата" Лечи Садулаев не реализовал пенальти (30), пробив выше ворот.
Нападающий грозненцев и сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе и отыграл 75 минут. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Безвыигрышные серии обеих команд во всех турнирах теперь длятся три матча. И у "Динамо", и у "Ахмата" по 16 очков в РПЛ. Москвичи идут на восьмой позиции, а грозненцы, которыми руководит бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, по дополнительным показателям занимают девятое место.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2298906-zaynutdinov-protiv-samorodova-dinamo-i-ahmat-podelili-ochki-v-matche-rpl/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах