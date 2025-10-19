"Манчестер Юнайтед" нанес "Ливерпулю" четвертое подряд поражение

Футболисты "Манчестер Юнайтед" одержали выездную победу над "Ливерпулем" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках восьмого тура. Матч прошел на стадионе "Энфилд" и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

"МЮ" вышел вперед благодаря быстрому голу камерунского форварда Брайана Мбемо (2 минута). Хозяева поля после перерыва отыгрались усилиями нидерландского нападающего Коди Гакпо (78). Окончательный счет установил английский защитник Харри Магуайр (84).

Победа позволила "Манчестеру" набрать 13 очков и подняться на девятую позицию. "Ливерпуль" же потерпел четвертое подряд поражение, в том числе третье кряду в АПЛ. Действующие чемпионы Англии с 15 баллами остаются на третьей позиции, уступая лондонскому "Арсеналу" (19) и "Манчестер Сити" (16).

