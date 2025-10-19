Футболист сборной Казахстана в роли капитана поучаствовал в разгроме в зарубежном чемпионате

Бакинский "Сабах" одержал крупную "сухую" победу над "Зирей" на своем поле в рамках чемпионата Азербайджана по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках восьмого тура. Матч прошел на стадионе "Банк Республика Арена" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

"Сабах" вышел вперед благодаря голу французского форварда Аарона Малуда (42 минута). Затем дубль оформил сербский нападающий Велько Шимич (45+2, 75).

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов вывел бакинскую команду на поле с капитанской повязкой. Он отыграл всю встречу и отразил два удара в створ своих ворот. Для Покатилова это четвертый "сухой" матч в нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана.

В активе "Сабаха" теперь 14 очков после семи встреч. Столичная команда занимает четвертое место. "Зиря" с 13 баллами после восьми матчей идет на шестой позиции.

