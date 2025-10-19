Первый гол Алипа в сезоне помог "Зениту" одержать крупную победу

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" одержали крупную выездную победу над "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 12-го тура. Матч прошел на стадионе "Фишт" и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.

"Зенит" вышел вперед благодаря голу Нуралы Алипа (12 минута). Защитник сборной Казахстана головой добил мяч в ворота после удара бразильского хавбека Вендела. Для Алипа это первый гол в сезоне и третий за карьеру в петербургской команде. Казахстанец отыграл весь матч с "Сочи" и другими результативными действиями не отметился.

Два других мяча были забиты с пенальти. Сначала отличился бразильский полузащитник Густаво Мантуан (54), а окончательный счет установил российский вингер Андрей Мостовой (86).

Победа позволила "Зениту" набрать 23 очка. Петербуржцы занимают четвертое место в таблице и уступают московскому "Локомотиву" и "Краснодару" (по 26 баллов), а также столичному ЦСКА (24).

"Сочи" с пятью очками идет на последней 16-й позиции и находится в зоне вылета.

