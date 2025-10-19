Разгромом с восемью голами завершился матч "Ордабасы" и "Окжетпеса" в чемпионате Казахстана

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" одержал разгромную победу над кокшетауским "Окжпетпесом" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась победой хозяев поля с разгромным счетом 7:1.

Дублями в составе победителей отметились кабо-вердинский нападающий Жоао Паулино (7, 24 минуты) и казахстанский форвард Эльхан Астанов (36, 45). Еще по одному голу в свой актив занесли грузинский нападающий Лука Имнадзе (64), защитник сборной Казахстана Сергей Малый (78) и румынский полузащитник Михай Капацина (83).

За "Окжетпес" единственный забитый мяч на счету казахстанского форварда Даурена Жумата (60).

Перед заключительным туром "Ордабасы" набрал 34 очка и поднялся на седьмое место в чемпионате Казахстана. "Окжетпес" же с 32-мя баллами, напротив, спустился на восьмую строчку турнирной таблицы КПЛ.

