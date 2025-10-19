"Тобол" вырвал волевую победу в матче КПЛ против "Жетысу"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в выездном матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Первыми в матче повели футболисты талдыкорганской команды. Российский защитник "Жетысу" Сослан Такулов открыл счет уже на четвертой минуте встречи.

После перерыва черногорский игрок обороны Марко Вукчевич на 55-й минуте сравнял положение коллективов в матче.

Точку в игре поставил белорусский нападающий костанайского клуба Николай Сигневич, который отправил победный мяч в ворота талдыкорганцев на 66-й минуте.

После 25 туров "Тобол" набрал 53 очка и находится на третьем месте в чемпионате Казахстана. При этом костанайцы сохраняют шансы на серебряные медали в случае поражения "Астаны" в последних двух турах КПЛ.

"Жетысу" же с 21-м баллом в активе располагается на 12-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

