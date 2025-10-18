Гол Роналду и хет-трик Феликса помогли "Аль-Насру" одержать разгромную победу

Футболисты "Аль-Насра" (Эр-Рияд) одержали крупную домашнюю победу над "Аль-Фатехом" (Эль-Мубарраз) в чемпионате Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках пятого тура. Матч прошел на стадионе "Аль-Авваль Парк" в столице и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев поля.

Хет-трик в составе победителей оформил португальский нападающий Жоау Феликс (13, 68 и 79 минуты). Еще один мяч забил французский вингер Кингсли Коман (75).

Также автором гола стал португальский форвард Криштиану Роналду (60). При этом за минуту до эпизода капитан "Аль-Насра" не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Единственный мяч гостей забил алжирский полузащитник Софиан Бендебка (55).

Победа позволила "Аль-Насру" набрать максимальные 15 очков и укрепить лидерство в таблице. "Аль-Фатех" с одним баллом идет на 16-й позиции, то есть в зоне вылета.

