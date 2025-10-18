Девять голов забили "Туран" и "Елимай" в матче КПЛ

Туркестанский футбольный клуб "Туран" на своем поле потерпел поражение от семейского "Елимая" в матче 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Туркестан Арене" и завершилась поражением хозяев поля со счетом 3:6.

Авторами забитых голов в составе победителей стали полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов (5 минута), а также нападающие национальной команды Иван Свиридов (27) и Галымжан Кенжебек (80). Еще по одному мячу в свой актив занесли уругвайский защитник Кевин Ролон (9), тоголезский форвард Фессу Плакка (49) и казахстанский вингер Роман Муртазаев (72).

У "Турана" отличились казахстанский нападающий Бакдаулет Зульфикаров (13), отечественный хавбек Юрий Перцух (43) и сербский защитник Лука Чермель (78).

После 25 туров "Елимай" идет на четвертом месте в чемпионате Казахстана, набрав 45 очков. Туркестанцы же замыкают турнирную таблицу с 16 баллами и почти потеряли шансы спастись от вылета из КПЛ в Первую лигу.

