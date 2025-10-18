Результативной ничьей завершился матч "Атырау" против "Жениса" в КПЛ
Футбольный клуб "Атырау" на своем поле сыграл вничью с астанинским "Женисом" в рамках матча 25-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Мунайшы" и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
В первом тайме команды не отметились забитыми мячами. Счет был открыт на 71-й минуте. Белорусский полузащитник Руслан Юденков с передачи украинского защитника Дмитрия Рыжука поразил ворота "Жениса".
Затем грузинский нападающий астанинского клуба Элгуджа Лобжанидзе с передачи бразильского форварда Адильо сравнял цифры на табло. До конца матча счет так и не изменился.
После 25 туров "Атырау" набрал 19 очков и на данный момент располагается на предпоследней, 13-й строчке турнирной таблицы.
"Женис" же с 35-ю баллами находится на шестом месте чемпионата Казахстана.
