"Улытау" и "Кайсар" поделили очки в матче чемпионата Казахстана по футболу

Жезказганский футбольный клуб "Улытау" на своем поле сыграл вничью с кызылоррдинским "Кайсаром" в перенесенном матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол был забит на 14-й минуте встречи. Счет открыл казахстанский нападающий кызылординского клуба Димаш Серикулы, которому ассистировал форвард сборной Казахстана Айбар Жаксылыков.

Хозяева смогли ответить спустя четверть часа. Казахстанский полузащитник жезказганцев Багдат Данияров отличился с передачи коллеги по амплуа грузина Беки Вачиберадзе.

Во втором тайме команды не смогли забить голов.

После 25 матчей "Улытау" набрал 22 очка и располагается на десятом месте чемпионата Казахстана. "Кайсар" имеет в своем активе 21 балл и находится на 11-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

