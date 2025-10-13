Сборная Узбекистана по футболу проиграла двукратным чемпионам мира в товарищеском матче

Мужская сборная Узбекистана по футболу потерпела поражение от Уругвая в товарищеском матче и впервые проиграла в 2025 году, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились на нейтральном поле. Матч прошел на стадионе "Hang Jebbat" в Малакке (Малайзия) и завершился со счетом 2:1 в пользу двукратных чемпионов мира.

В составе уругвайцев забитыми мячами отметились форвард Факундо Торрес (51 минута) и защитник Хуан Санабрия (60). В обеих случаях ассистентом выступил нападающий Федерико Виньяс.

Узбекистанцы сократили отставание в концовке. Автором единственного гола команды стал форвард Русланбек Джиянов (82).

Поражение стало для сборной Узбекистана первым в 2025 году. Ранее команда не проигрывала на протяжении 11 матчей (семь побед и четыре ничьих).

Встреча с Уругваем стала второй для Фабио Каннаваро на посту главного тренера сборной Узбекистана. Дебютировал итальянец 9 октября в домашнем товарищеском матче с Кувейтом, который его новая команда выиграла со счетом 2:0.

