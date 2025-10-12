Единственный гол решил исход матча сборной Казахстана против Узбекистана

Мужская молодежная сборная Казахстана по футболу (U21) потерпела поражение от Узбекистана в рамках товарищеского матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла в Ташкенте и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

В первом тайме команды не отметились забитыми голами. Исход матча решился в концовке второго отрезка. На 84-й минуте представитель сборной Узбекистана Фирдавс Абдурахмонов воспользовался ошибкой защитника и установил окончательный счет.

Вторая товарищеская игра между коллективами пройдет 14 октября в Ташкенте.

Напомним, что для молодежной сборной Казахстана это поражение стало третьим подряд. Ранее в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2027 года команда уступила Андорре и Англии.

