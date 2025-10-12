Дубль Месси и голы Суареса и Альбы принесли "Интер Майами" разгромную победу
Футболисты "Интер Майами" одержали домашнюю победу над "Атланта Юнайтед" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на арене "Чейз Стэдиум" в Форт-Лодердейле. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Дубль оформил аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси (39 и 87 минуты). Еще по мячу забили испанский защитник Жорди Альба (52) и уругвайский форвард Луис Суарес (61). Отметим, что все три футболиста ранее вместе выступали за испанскую "Барселону".
Победа стала второй подряд для "Интер Майами". Команда набрала 62 очка после 33 матчей и располагается на четвертом месте в таблице.
"Атланта Юнайтед" проиграла в третий раз подряд. Этот клуб с 27 очками после 33 встреч занимает 29-е место, опережая только "Ди-Си Юнайтед".
