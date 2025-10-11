Дастан Сатпаев пройдет обследование за рубежом из-за травмы

Нападающий "Кайрата" и сборной Казахстана по футболу Дастан Сатпаев пройдет дополнительное медицинское обследование, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление алматинского клуба.

17-летний форвард был включен в состав национальной команды на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Однако затем ветеран "Кайрата" Куралбек Ордабаев от лица клуба сообщил о травме футболиста. По его словам, у Сатпаева выявили "признаки отека в области левой мышцы бедра порядка четырех сантиметров, растяжение и микронадрывы".

Нападающий все-таки прибыл в расположение сборной Казахстана, где ему провели дополнительное обследование. После этого было подтверждено, что Сатпаев не сыграет за национальную команду, "чтобы сохранить здоровье футболиста и дать ему полностью восстановиться".

В субботу в "Кайрате" сообщили, что форварду потребуется еще одно дополнительное медицинское обследование. Для этого он отправится в Катар.

"Нападающий "Кайрата" сегодня ночью вылетит в Доху, где пройдет дополнительную медицинскую проверку по рекомендации врачей", — говорится в заявлении.

Ближайший матч алматинцев запланирован на 17 октября. В этот день команда на выезде сыграет с петропавловским "Кызылжаром" в рамках Казахстанской премьер-лиги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.