Зайнутдинов в старте: опубликован состав сборной Казахстана на матч отбора на ЧМ-2026 против Лихтенштейна
Стал известен стартовый состав национальной сборной Казахстана по футболу на матч против Лихтенштейна в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Впервые после долгого перерыва сыграет лучший бомбардир сборной Бахтиер Зайнутдинов.
Стартовый состав национальной команды Казахстана на матч против Лихтенштейна:
Вратарь - Мухаммеджан Сейсен.
Защитники - Нуралы Алип (капитан), Алибек Касым, Ян Вороговский, Багдат Каиров.
Полузащитники - Рамазан Оразов, Бахтиер Зайнутдинов, Исламбек Куат.
Нападающие - Галымжан Кенжебек, Максим Самородов, Ислам Чесноков.
Стартовый состав сборной Лихтенштейна:
Вратарь - Беньямин Бюхель.
Защитники - Макс Геппель, Йенс Хофер, Северин Шлегель.
Полузащитники - Николас Хаслер (капитан), Арон Зеле, Эмануэль Зюнд, Симон Люхингер, Алессио Хаслер.
Нападающие - Кенни Киндл, Фабио Луке Нотаро.
Игра седьмого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это третья домашняя игра для национальной сборной в нынешнем отборочном цикле.
