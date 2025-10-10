Зайнутдинов в старте: опубликован состав сборной Казахстана на матч отбора на ЧМ-2026 против Лихтенштейна

Стал известен стартовый состав национальной сборной Казахстана по футболу на матч против Лихтенштейна в рамках отбора на чемпионат Европы 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Впервые после долгого перерыва сыграет лучший бомбардир сборной Бахтиер Зайнутдинов.

Стартовый состав национальной команды Казахстана на матч против Лихтенштейна:

Вратарь - Мухаммеджан Сейсен.

Защитники - Нуралы Алип (капитан), Алибек Касым, Ян Вороговский, Багдат Каиров.

Полузащитники - Рамазан Оразов, Бахтиер Зайнутдинов, Исламбек Куат.

Нападающие - Галымжан Кенжебек, Максим Самородов, Ислам Чесноков.

Стартовый состав сборной Лихтенштейна:

Вратарь - Беньямин Бюхель.

Защитники - Макс Геппель, Йенс Хофер, Северин Шлегель.

Полузащитники - Николас Хаслер (капитан), Арон Зеле, Эмануэль Зюнд, Симон Люхингер, Алессио Хаслер.

Нападающие - Кенни Киндл, Фабио Луке Нотаро.

Игра седьмого тура группы J состоится на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Это третья домашняя игра для национальной сборной в нынешнем отборочном цикле.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.