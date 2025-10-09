Сборную Беларуси без футболистов "Кайрата" разгромили со счетом 6:0 в квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Беларуси по футболу потерпела крупное поражение от Дании в номинально домашнем матче квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Игра третьего тура группы С прошла на стадионе "ZTE Arena" в венгерском Залаэгерсеге и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

По дублю оформили нападающий Расмус Хойлунд (19 и 45 минуты) и хавбек Андерс Дрейер (66, 78). Еще по мячу забили полузащитник Виктор Фрохольдт (14) и защитник Патрик Доргу (45+6).

Сборная Беларуси в этом матче выступила без футболистов алматинского "Кайрата". Защитник Александр Мартынович и полузащитник Валерий Громыко попали в заявку, но остались в запасе.

Хавбек "Актобе" Никита Корзун полностью отыграл матч. Полузащитник "Астаны" Макс Эбонг вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте.

Без набранных очков белорусы занимают последнее четвертое место в группе. Датчане с семью баллами лидируют, опережая по дополнительным показателям шотландцев. Третьими с тремя очками идут греки.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 9 октября:

Финляндия — Литва. 2:1 (группа G)

Мальта — Нидерланды. 0:4 (группа G)

Кипр — Босния и Герцеговина. 2:2 (группа Н)

Австрия — Сан-Марино. 10:0 (группа Н)

Фарерские острова — Черногория. 4:0 (группа L)

Чехия — Хорватия. 0:0 (группа L)

Шотландия — Греция. 3:1 (группа С)

Беларусь — Дания. 0:6 (группа С)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

