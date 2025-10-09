Казахстан и Узбекистан расширили сотрудничество в футболе
Опубликовано:
Глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров провел встречу с вице-президентом Ассоциации футбола Узбекистана Равшаном Ирматовым, передает NUR.KZ со ссылкой на КФФ.
Отмечается, что стороны обсудили "вопросы расширения сотрудничества между футбольными организациями двух братских стран, обмена опытом и реализации региональных совместных проектов".
Особое внимание было уделено развитию футбольной инфраструктуры, а также инициативе по проведению турнира FIFA Central Asian Cup.
"Марат Омаров рассказал о проводимых в Казахстане реформах в сфере футбола, модернизации инфраструктуры и работе по приватизации футбольных клубов. Он отметил, что на сегодняшний день в Казахстане уже приватизированы четыре клуба, а при поддержке ФИФА начато строительство спортивных комплексов FIFA ARENA при общеобразовательных школах.
В свою очередь, Равшан Ирматов поделился о реформах, проводимых в футбольной системе Узбекистана, реализации новых инфраструктурных проектов, развитии сети футбольных академий и образовательных программ, а также о работе по повышению квалификации тренеров и медицинских специалистов", — говорится в сообщении.
Также анонсированы увеличение числа товарищеских матчей между национальными сборными Казахстана и Узбекистана и реализация совместных проектов. Отношения между футбольными федерациями названы "дружескими и партнерскими".
