Молодежная сборная Андорры по футболу обыграла Казахстан и одержала первую победу за шесть лет
Опубликовано:
Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела выездное поражение от Андорры в квалификации чемпионата Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники по группе D встретились на стадионе "Эстади Насьональ" в Андорра-ла-Велье. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч на 67-й минуте после углового забил защитник Иван Родригес Домингес, которому ассистировал его коллега по амплуа Алекс Корнелья Молинс.
Для сборной Андорры эта победа стала первой с ноября 2019 года, когда она дома обыграла Турцию (2:0) в квалификации чемпионата Европы. С тремя очками после пяти матчей команда по-прежнему замыкает таблицу группы D.
Сборная Казахстана также имеет три балла в активе, но после трех игр. Подопечные Дениса Мамонова занимают предпоследнее пятое место в таблице.
Напрямую на Евро-2027 выйдут победители всех группы и лучшая команда из числа занявших вторые позиции. Остальные национальные сборные, которые финишируют вторыми, выступят в стыковых матчах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2295603-molodezhnaya-sbornaya-andorry-po-futbolu-obygrala-kazahstan-i-oderzhala-pervuyu-pobedu-za-shest-let/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах