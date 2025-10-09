Молодежная сборная Андорры по футболу обыграла Казахстан и одержала первую победу за шесть лет

Молодежная сборная Казахстана по футболу потерпела выездное поражение от Андорры в квалификации чемпионата Европы 2027 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники по группе D встретились на стадионе "Эстади Насьональ" в Андорра-ла-Велье. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 67-й минуте после углового забил защитник Иван Родригес Домингес, которому ассистировал его коллега по амплуа Алекс Корнелья Молинс.

Для сборной Андорры эта победа стала первой с ноября 2019 года, когда она дома обыграла Турцию (2:0) в квалификации чемпионата Европы. С тремя очками после пяти матчей команда по-прежнему замыкает таблицу группы D.

Сборная Казахстана также имеет три балла в активе, но после трех игр. Подопечные Дениса Мамонова занимают предпоследнее пятое место в таблице.

Напрямую на Евро-2027 выйдут победители всех группы и лучшая команда из числа занявших вторые позиции. Остальные национальные сборные, которые финишируют вторыми, выступят в стыковых матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.