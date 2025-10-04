"Челси" нанес "Ливерпулю" третье подряд поражение

Футболисты лондонского "Челси" одержали домашнюю победу над "Ливерпулем" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Лондонцы вышли вперед благодаря голу эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо (14 минута). Гости отыгрались после перерыва усилиями нидерландского форварда Коди Гакпо (63). Однако в компенсированное время победу "Челси" принес гол бразильского нападающего Эстевао (90+5).

Поражение стало для "Ливерпуля" вторым подряд в АПЛ и третьим кряду во всех турнирах. С 15 очками действующие чемпионы Англии идут на второй позиции в таблице, уступая только лондонскому "Арсеналу" (16).

"Челси" прервал серию из двух поражений в АПЛ. С 11 баллами столичная команда занимает шестое место, но по итогам тура может опуститься ниже.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.