"Челси" нанес "Ливерпулю" третье подряд поражение
Опубликовано:
Футболисты лондонского "Челси" одержали домашнюю победу над "Ливерпулем" в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на стадионе "Стэмфорд Бридж" в столице Великобритании. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Лондонцы вышли вперед благодаря голу эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо (14 минута). Гости отыгрались после перерыва усилиями нидерландского форварда Коди Гакпо (63). Однако в компенсированное время победу "Челси" принес гол бразильского нападающего Эстевао (90+5).
Поражение стало для "Ливерпуля" вторым подряд в АПЛ и третьим кряду во всех турнирах. С 15 очками действующие чемпионы Англии идут на второй позиции в таблице, уступая только лондонскому "Арсеналу" (16).
"Челси" прервал серию из двух поражений в АПЛ. С 11 баллами столичная команда занимает шестое место, но по итогам тура может опуститься ниже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2293692-chelsi-nanes-liverpulyu-trete-podryad-porazhenie/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах