"Динамо" с Зайнутдиновым проиграло "Локомотиву" в дерби с восемью голами

Футболисты "Динамо" потерпели поражение от "Локомотива" в домашнем московском дерби в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 11-го тура прошел на "ВТБ Арене — Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" и завершился со счетом 5:3 в пользу гостей.

У победителей мячи забивали только российские футболисты: полузащитники Данил Пруцев (1 минута) и Алексей Батраков (43, с пенальти), форварды Николай Комличенко (68), Дмитрий Воробьев (81) и Александр Руденко (90+2).

В составе хозяев поля голами с игры отметились российский форвард Иван Сергеев (23) и бразильский полузащитник Бителло (27). Пенальти реализовал российский защитник Максим Осипенко (85).

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе "Динамо" и отыграл весь матч, действуя в центре и на левом фланге обороны. Лучший бомбардир в истории национальной команды не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

В активе москвичей осталось 15 очков, динамовцы занимают восьмое место в таблице. "Локомотив" набрал 23 балла и поднялся на первую позицию, но по итогам всего тура может опуститься ниже.

