Удаление и пенальти: "Ахмат" с Самородовым проиграл в РПЛ впервые при Черчесове

Футболисты грозненского "Ахмата" потерпели "сухое" выездное поражение от "Краснодара" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 11-го тура. Матч прошел на "Ozon Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами отметились колумбийский нападающий Джон Кордоба (15 минута) и бразильский защитник Диего Коста (31).

В компенсированное к первому тайму время гости не реализовали пенальти. Удар российского форварда Георгия Мелкадзе с одиннадцатиметровой отметки отразил российский голкипер Станислав Агкацев.

Под занавес встречи "Ахмат" остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил сенегальский защитник Усман Ндонг (85).

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе грозненцев и был заменен на 63-й минуте. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Поражение стало для "Ахмата" первым в РПЛ после того, как команду возглавил бывший рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов. При нем грозненцы не проигрывали в турнире на протяжении семи матчей (четыре победы и три ничьи).

С 15 очками команда из Чечни занимает девятое место в чемпионате. Действующий победитель РПЛ "Краснодар" набрал 23 балла и вернулся на первую позицию, но по итогам всего тура может опуститься ниже.

