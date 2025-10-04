"Тобол" обыграл "Ордабасы" и в третий раз стал обладателем Кубка Казахстана по футболу

Футболисты костанайского "Тобола" одержали "сухую" победу над шымкентским "Ордабасы" в финале Кубка Казахстана 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира впервые прошел в Кызылорде — на новом стадионе "Кайсар Арена". Финал завершился со счетом 2:0 в пользу "Тобола".

Костанайцы вышли вперед благодаря голу белорусского форварда Николая Сигневича (19 минута), который замкнул навес со штрафного в исполнении бывшего капитана и полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена. Еще до перерыва преимущество номинальных гостей упрочил хавбек национальной команды Ислам Чесноков (33).

Таким образом, "Тобол" в третий раз стал обладателем Кубка Казахстана по футболу. Ранее костанайцы выигрывали этот трофей в 2007 и 2023 годах. Столько же побед в турнире у "Астаны" и столичного "Жениса". Чаще (десять раз) выигрывал Кубок Казахстана только алматинский "Кайрат".

"Ордабасы" в третий раз потерпел поражение в финале турнира. В активе шымкентцев осталось два титула в Кубке Казахстана (2011 и 2022).

Выигранный трофей позволит "Тоболу" в следующем еврокубковом сезоне начать путь в Лиге конференций УЕФА со второго квалификационного раунда. При этом костанайцы точно станут призерами Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), поэтому в Лигу конференций попадет и команда, которая займет четвертое место в чемпионате, то есть "Актобе" или семейский "Елимай".

"Ордабасы" же не выступит в следующем еврокубковом сезоне 2026/27. В КПЛ шымкентцы идут на восьмой позиции и не поднимутся выше шестой.

