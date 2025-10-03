Сын Зидана впервые сыграет за сборную Алжира

Сын легенды футбола Зинедина Зидана впервые получил вызов в сборную Алжира по футболу после смены гражданства - ранее голкипер играл за молодежную сборную Франции, передает РИА Спорт.

Люка Зидан впервые получил вызов в сборную Алжира по футболу - об этом заявили в соцсетях национальной сборной.

Ожидается, что Алжир сыграет два матча в рамках африканского отбора на чемпионат мира 2026 года. 9 октября команда сыграет в гостях со сборной Сомали, 14 октября алжирцы примут угандийцев.

По информации издания, 27-летний сын Зидана на молодежном уровне играл за сборную Франции. В сентябре этого года Люка сменил гражданство - теперь он гражданин Алжира.

В настоящий момент голкипер защищает ворота "Гранды" - клуб играет во втором дивизионе чемпионата Испании.

