Узбекистан и Азербайджан примут молодежный чемпионат мира по футболу

Молодежный чемпионат мира (игроки не старше 20 лет) в 2027 году пройдет в Узбекистане и Азербайджане, передает NUR.KZ со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Соответствующее решение было принято на заседании Совета ФИФА, которое состоялось 2 октября в швейцарском Цюрихе.

Азербайджан и Узбекистан вместе станут хозяевами молодежного чемпионата мира (U20) 2027 года. Аналогичный турнир в данное время проходит в Чили.

Также утверждено, что Лондон станет хозяином финального этапа женского Кубка чемпионов ФИФА. Этот турнир будет состоять из четырех матчей и пройдет в столице Великобритании с 28 января по 1 феврале 2026 года.

Кроме того, в ФИФА подчеркнули стремление к миру. Президент организации Джанни Инфантино уделил этому особое внимание во вступительном слове.

"В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разобщенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру. Самое важное послание, которое футбол может донести сейчас, — это послание мира и единства.

ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности", — сказал Инфантино.

Добавим, что сборные Узбекистана и Азербайджана на правах хозяев автоматически квалифицируются в финальную часть молодежного чемпионата мира по футболу 2027 года.

