Дубль Месси и гол Суареса помогли "Интер Майами" одержать разгромную победу в MLS
Опубликовано:
Футболисты "Интер Майами" одержали крупную выездную победу над "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Сити Филд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Дубль оформил аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси (74 и 86 минуты). Еще по мячу забили аргентинский форвард Бальтасар Родригес (43) и уругвайский нападающий Луис Суарес (83), который реализовал пенальти.
Победа стала для "Интер Майами" третьей подряд в MLS. Команда с 55 очками после 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.
"Нью-Йорк" набрал 53 балла после 31 встречи и располагается на восьмой позиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2290326-dubl-messi-i-gol-suaresa-pomogli-inter-mayami-oderzhat-razgromnuyu-pobedu-v-mls/
