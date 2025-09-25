Дубль Месси и гол Суареса помогли "Интер Майами" одержать разгромную победу в MLS

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную выездную победу над "Нью-Йорк Сити" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer (MLS), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Сити Филд" и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Дубль оформил аргентинский нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси (74 и 86 минуты). Еще по мячу забили аргентинский форвард Бальтасар Родригес (43) и уругвайский нападающий Луис Суарес (83), который реализовал пенальти.

Победа стала для "Интер Майами" третьей подряд в MLS. Команда с 55 очками после 29 матчей занимает пятое место в турнирной таблице.

"Нью-Йорк" набрал 53 балла после 31 встречи и располагается на восьмой позиции.

