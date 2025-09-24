Гол футболиста сборной Казахстана принес победу "Тоболу" над "Ордабасы" в матче КПЛ
Костанайский футбольный клуб "Тобол" одержал победу на своем поле над шымкентским "Ордабасы" в рамках перенесенного матча девятого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Костанае и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный гол в первом тайме на 14-й минуте забил полузащитник национальной сборной Казахстана и "Тобола" Ислам Чесноков, который грамотно реализовал пенальти. В активе 25-летнего бомбардира на данный момент восемь голов в текущем сезоне премьер-лиги.
Победа позволила костанайцам набрать 47 очков. "Тобол" после 23-х туров занимает третью строчку турнирной таблицы КПЛ и отстает от "Астаны", которая идет второй, на три балла. Лидирует же алматинский "Кайрат" с 52 очками.
Следующий матч клуб из Костаная проведет 28 сентября в рамках 23-го тура на домашнем стадионе против кызылординского "Кайсара".
"Ордабасы" же располагается на седьмом месте в чемпионате Казахстана, имея в своем активе 31 очко. Шымкентцы в 23-м туре сыграют на выезде против семейского "Елимая" 28 сентября.
