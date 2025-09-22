18-летнего Ламина Ямаля во второй раз подряд признали лучшим молодым футболистом мира

Испанский нападающий Ламин Ямаль во второй раз подряд получил Трофей Копа — приз лучшему молодому футболисту мира, не достигшему возраста 21 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Награждение состоялось в парижском театре Шатле во время церемонии вручения "Золотого мяча". Приз Ямаль получил от чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции Рафаэля Варана.

Лауреат определялся по итогам прошлого сезона 2024/25. Тогда Ямаль в составе "Барселоны" стал чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Со сборной Испании он дошел до финала Лиги наций УЕФА.

Всего в прошлом сезоне нападающий провел 62 матча на уровне клубов и национальных сборных, забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи.

Год назад Ямаль также выиграл Трофей Копа. Тогда он стал самым молодым обладателем этой награды в истории.

В борьбе за Трофей Копа в топ-5 вошли также французский форвард Дезире Дуэ и португальский полузащитник Жоау Невеш, выступающие за парижский "ПСЖ", бразильский нападающий Эстевао из "Палмейраса" (Сан-Паулу) и турецкий хавбек Кенан Йылдыз из туринского "Ювентуса".

Аналогичную женскую награду получила 19-летняя Вики Лопес. Она выступает на позиции атакующего полузащитника в "Барселоне" и сборной Испании.

