Сборная Казахстана по футболу проведет два матча с Азербайджаном

Женская сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча с Азербайджаном, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Казахстанской федерации футбола (КФФ).

Обе игры пройдут на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте. Они назначены на 24 (начало — 19:00) и 27 октября (14:00).

Национальная команда начнет учебно-тренировочный сбор 15 октября в Шымкенте на базе "БИИК". С составом тренерский штаб во главе с Мадияром Кембиловым определится позднее.

В последней версии рейтинга ФИФА, которая была представлена 7 августа, сборная Казахстана занимает 108-е место, а Азербайджан располагается на 74-й позиции.

Отечественная команда прошлый матч провела 3 июня, когда в рамках Лиги наций дома уступила Люксембургу со счетом 1:3. Азербайджанки же идут на серии из трех поражений — последнее они потерпели 1 июля на выезде от Беларуси (0:2).

