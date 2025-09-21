"Арсенал" в добавленное время вырвал ничью в матче АПЛ с "Манчестер Сити"
Футболисты лондонского "Арсенала" и "Манчестер Сити" не выявили победителя в очном матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках пятого тура. Матч прошел в столице на стадионе "Эмирейтс" и завершился ничьей со счетом 1:1.
Гости вышли вперед благодаря голу норвежского форварда Эрлинга Холанда (9 минута), которому ассистировал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс.
Хозяева поля отыгрались в компенсированное ко второму тайму время. Бразильский нападающий Габриэл Мартинелли поразил ворота после длинной передачи английского полузащитника Эберечи Эзе (90+3).
Ничья позволила "Арсеналу" продлить беспроигрышную серию в матчах с "Сити" до шести встреч. Лондонцы набрали десять очков и догнали столичный "Тоттенхэм" и "Борнмут". Выше в таблице только "Ливерпуль", в активе которого максимальные 15 баллов.
"Манчестер Сити" с семью очками поднялся на девятую позицию в АПЛ. Защитник "горожан" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов в матче с "Арсеналом" вышел в стартовом составе и отыграл первый тайм, не отметившись результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
