      Дубль Холанда помог "Сити" разгромить "Юнайтед" в манчестерском дерби в рамках АПЛ

      Опубликовано:

      Эрлинг Холанд
      Эрлинг Холанд: Robbie Jay Barratt / Getty Images

      Футболисты "Манчестер Сити" одержали крупную домашнюю победу над "Манчестер Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках четвертого тура. Матч прошел на стадионе "Этихад" и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

      Первый мяч забил английский полузащитник Фил Фоден (18 минута). После перерыва дубль оформил норвежский форвард Эрлинг Холанд (53, 68). Двумя голевыми передачами отметился бельгийский вингер Жереми Доку, одной — португальский хавбек Бернарду Силва.

      Защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе "Сити" и провел на поле всю встречу, не отметившись результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Кроме того, за "горожан" дебютировал итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма, перешедший в летнее трансферное окно из французского "ПСЖ".

      Победа позволила "Сити" прервать серию из двух поражений в АПЛ. С шестью очками команда поднялась на восьмое место.

      "Юнайтед" проиграл во второй раз в сезоне АПЛ и с четырьмя баллами опустился на 12-ю позицию.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

