"Астана" сыграла вничью с "Елимаем" и упустила лидерство в турнирной таблице КПЛ

Столичный футбольный клуб "Астана" на своем поле сыграл вничью с семейским "Елимаем" в матче 23-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.

В первом тайме столичный коллектив владел преимуществом и отличился дважды. Авторами голов стали албанский полузащитник Назми Грипши и македонский защитник Алекса Аманович. Семейчане смогли ответить одним забитым мячом усилиями уругвайского игрока обороны Кевина Ролона.

Во второй половине форвард сборной Казахстана Галымжан Кенжебек выравнял положение. Почти сразу Назми Грипши снова вывел хозяев поля вперед. Точку в матче поставил казахстанский нападающий Иван Свиридов — 3:3.

После 23-х туров у подопечных Григория Бабаяна 47 очков, и они уступают два балла лидеру чемпионата алматинскому "Кайрату".

"Елимай" же с 39-ю очками в активе на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице КПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.