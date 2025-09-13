"Ахмат" с Самородовым смог отобрать очки у "Локомотива"
Опубликовано:
Футболисты грозненского "Ахмата" и московского "Локомотива" не выявили победителя в очном матче Российской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках восьмого тура. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился ничьей со счетом 1:1.
Хозяева поля вышли вперед благодаря голу ангольского вингера Эгаша Касинтуры (46 минута). Гости отыгрались усилиями российского полузащитника Алексея Батракова (79).
Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов начал встречу в запасе "Ахмата" и вышел на замену на 64-й минуте. За отведенное время он не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
После ничьей грозненская команда, которой руководит бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, набрала девять очков и занимает девятое место. "Локомотив" с 16 баллами идет на второй позиции, уступая только "Краснодару" (19), но по итогам всего тура может опуститься ниже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2285907-ahmat-s-samorodovym-smog-otobrat-ochki-u-lokomotiva/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах