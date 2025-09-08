Девять голов забили сборные Израиля и Италии в матче квалификации ЧМ-2026 по футболу
В ночь с 8 на 9 сентября по казахстанскому времени прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Самой результативной в рамках игрового дня стала встреча сборных Израиля и Италии. Матч шестого тура группы I прошел в венгерском Дебрецене и завершился со счетом 5:4 в пользу номинальных гостей.
В составе итальянцев дубль оформил Мойзе Кин (40, 54 минуты), еще по мячу забили Маттео Политано (59), Джакомо Распадори (89) и Сандро Тонали (90+1). Автоголами у гостей отметились Мануэль Локателли (16) и Алессандро Бастони (87). У израильтян дубль оформил Дор Перец (52, 90).
Победа позволила сборной Италии набрать девять очков и по дополнительным показателям обойти Израиль. Выше находятся только норвежцы, у которых 12 баллов.
Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 8 сентября:
- Израиль — Италия. 4:5 (группа I)
- Хорватия — Черногоия. 4:0 (группа L)
- Гибралтар — Фарерские острова. 0:1 (группа L)
- Швейцария — Словения. 3:0 (группа В)
- Косово — Швеция. 2:0 (группа В)
- Греция — Дания. 0:3 (группа С)
- Беларусь — Шотландия. 0:2 (группа С)
Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.
