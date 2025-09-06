Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Армению на старте квалификации ЧМ-2026

Мужская сборная Португалии по футболу одержала крупную выездную победу над Арменией в отборочном матче чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы F. Матч прошел на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване и завершился со счетом 5:0 в пользу гостей.

По дублю оформили нападающие Жоау Феликс (10 и 62 минуты) и Криштиану Роналду (21, 46), который вышел на поле с капитанской повязкой. Еще один мяч забил защитник Жоау Канселу (33).

Победа позволила португальцам набрать три очка и возглавить таблицу группы F. Также в этом квартете выступают Ирландия и Венгрия.

В параллельном матче группы К сборная Англии на своем поле обыграла Андорру со счетом 2:0 благодаря автоголу защитника Кристиана Гарсии (25) и забитому мячу полузащитника Деклана Райса (67). С максимальными 12 очками после четырех встреч англичане возглавляют таблицу пятерки, где также выступают Сербия, Албания и Латвия.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 6 сентября (обновляется):

Латвия — Сербия. 0:1 (группа К)

Англия — Андорра. 2:0 (группа К)

Армения — Португалия. 0:5 (группа F)

Ирландия — Венгрия. (группа F)

Австрия — Кипр. (группа Н)

Сан-Марино — Босния и Герцеговина. (группа Н)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

