Сборная Украины по футболу с поражения от Франции стартовала в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Украины по футболу потерпела поражение от Франции в номинально домашнем отборочном матче чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы D. Матч прошел на "Тарчиньский Арене" в польском Вроцлаве и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей по мячу забили форвард Майкл Олисе (10 минута) и Килиан Мбаппе (82), который играл с капитанской повязкой.

В параллельном матче этой группы сборная Исландии на своем поле разгромила Азербайджан со счетом 5:0, что помогло ей с тремя очками возглавить таблицу. Французы по дополнительным показателям идут вторыми. У украинцев и азербайджанцев нет баллов в активе.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 5 сентября:

Черногория — Чехия. 0:2 (группа L)

Фарерские острова — Хорватия. 0:1 (группа L)

Украина — Франция. 0:2 (группа D)

Исландия — Азербайджан. 5:0 (группа D)

Швейцария — Косово. 4:0 (группа В)

Словения — Швеция. 2:2 (группа В)

Молдова — Израиль. 0:4 (группа I)

Италия — Эстония. 5:0 (группа I)

Дания — Шотландия. 0:0 (группа С)

Греция — Беларусь. 5:1 (группа С)

Напрямую на чемпионат мира 2026 года выйдут победители всех 12 групп. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

