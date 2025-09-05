Месси оформил дубль в последнем домашнем матче за сборную Аргентины

Мужская сборная Аргентины по футболу одержала крупную домашнюю победу над Венесуэлой в квалификации чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 17-го тура прошел на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе и завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Дубль оформил нападающий и капитан команды Лионель Месси (39 и 80 минуты). Еще один мяч забил форвард Лаутаро Мартинес (76).

Ожидалось, что это будет последний домашний матч для Месси в составе сборной Аргентины. Он вышел на поле в сопровождении сыновей, а болельщики растянули баннер со словами "Спасибо за все, капитан".

После матча 38-летний форвард подтвердил, что в последний раз сыграл в Аргентине на высоком уровне. Также он допустил, что из-за травм не сможет выступить на чемпионате мира 2026 года.

Победа позволила сборной Аргентины набрать 38 очков. Команда обеспечила себе первое место в южноамериканской отборочной зоне и участие в чемпионате мира 2026 года. В последнем туре аргентинцы сыграют на выезде с Эквадором, но Месси не примет участия в этом матче.

Венесуэльцы с 18 очками идут на седьмой позиции и борются с Боливией за попадание в стыковой плей-офф. Напрямую на чемпионат мира из южноамериканской зоны также вышли Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.