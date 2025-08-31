"Ливерпуль" обыграл "Арсенал" в АПЛ, "Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение

В Английской премьер-лиге завершился третий тур сезона 2025/26. Единоличным лидером стал действующий чемпион "Ливерпуль", передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье состоялся центральный матч третьего тура. "Ливерпуль" на домашнем стадионе "Энфилд" обыграл лондонский "Арсенал" со счетом 1:0. Единственный мяч со штрафного забил венгерский полузащитник Доминик Собослаи (83 минута).

В другом матче игрового дня "Брайтон" на своем стадионе "Американ Экспресс" одержал волевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:1. В составе гостей отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд (34), но после перерыва у хозяев поля по мячу забили английский полузащитник Джеймс Милнер (67), реализовавший пенальти, а также немецкий нападающий Брайан Груда (89).

По итогам третьего тура "Ливерпуль" с максимальными девятью очками стал единоличным лидером таблицы. "Арсенал" с шестью баллами идет третьим, отставая также от лондонского "Челси", у которого семь очков.

"Манчестер Сити" после второго подряд поражения с тремя баллами опустился на 13-е место. "Брайтон" с четырьмя очками идет на 11-й позиции.

