"Ордабасы" и "Тобол" стали финалистами Кубка Казахстана по футболу
Опубликовано:
В Кубке Казахстана по футболу 2025 года определились финалисты. За трофей поборются шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", передает корреспондент NUR.KZ.
На нынешней неделе завершились двухматчевые полуфинальные серии.
"Ордабасы" на своем поле в дополнительное время обыграл петропавловский "Кызылжар" со счетом 1:0 благодаря голу казахстанского полузащитника Муроджона Халматова (108 минута). Этот забитый мяч стал единственным за два матча между командами.
В другой ответной полуфинальной встрече "Тобол" на выезде сыграл вничью с астанинским "Женисом" со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился казахстанский полузащитник Исламбек Куат (65), у гостей — белорусский защитник Егор Хвалько (87). Благодаря победе в первом матче (2:1) костанайцы оказались сильнее по сумме двух встреч.
Таким образом, "Ордабасы" и "Тобол" сыграют в финале Кубка Казахстана. Матч за титул запланирован на 4 октября, его примет Кызылорда.
