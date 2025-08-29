"Ордабасы" и "Тобол" стали финалистами Кубка Казахстана по футболу

В Кубке Казахстана по футболу 2025 года определились финалисты. За трофей поборются шымкентский "Ордабасы" и костанайский "Тобол", передает корреспондент NUR.KZ.

На нынешней неделе завершились двухматчевые полуфинальные серии.

"Ордабасы" на своем поле в дополнительное время обыграл петропавловский "Кызылжар" со счетом 1:0 благодаря голу казахстанского полузащитника Муроджона Халматова (108 минута). Этот забитый мяч стал единственным за два матча между командами.

В другой ответной полуфинальной встрече "Тобол" на выезде сыграл вничью с астанинским "Женисом" со счетом 1:1. В составе хозяев поля отличился казахстанский полузащитник Исламбек Куат (65), у гостей — белорусский защитник Егор Хвалько (87). Благодаря победе в первом матче (2:1) костанайцы оказались сильнее по сумме двух встреч.

Таким образом, "Ордабасы" и "Тобол" сыграют в финале Кубка Казахстана. Матч за титул запланирован на 4 октября, его примет Кызылорда.

