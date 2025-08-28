"Астана" разгромила "Кайсар" и вернула лидерство в чемпионате Казахстана по футболу

Столичный футбольный клуб "Астана" на своем поле одержал разгромную победу над кызылординским "Кайсаром" в перенесенном матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе Астана арена и завершилась победой хозяев поля с разгромным счетом 5:1.

Авторами забитых голов в составе "Астаны" стали казахстанский защитник Александр Марочкин (19 минута), белорусский полузащитник Макс Эбонг (21 минута), гвинейский нападающий Усман Камара (54 минута), албанский форвард Назми Грипши (57 минута) и капитан команды Марин Томасов (61 минута).

Единственный мяч за "Кайсар" забил казахстанский нападающий Нурдаулет Агзамбаев.

Победа позволила подопечным Григория Бабаяна набрать 46 очков и вернуть лидерство в чемпионате Казахстана.

"Кайсар" же с 19-ю баллами расположился на 11-м месте турнирной таблицы КПЛ.

